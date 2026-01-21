ECONOMIE
Brazilië stelt xAI ultimatum rond naaktbeelden Grok

Samenleving
door anp
woensdag, 21 januari 2026 om 1:56
anp210126003 1
SAO PAULO (ANP/RTR) - De Braziliaanse regering heeft Elon Musks bedrijf xAI dertig dagen de tijd gegeven om te voorkomen dat chatbot Grok seksueel getinte nepbeelden verspreidt. Consumentenorganisatie Senacon, gegevensbeschermingsautoriteit ANPD en federale aanklagers dreigen met wettelijke of juridische maatregelen als xAI daar geen gehoor aan geeft.
xAI kondigde vorige week aan maatregelen te nemen om in landen waar dat in strijd is met de wet te voorkomen dat AI-chatbot Grok nepbeelden genereert waarop echte mensen zijn uitgekleed. xAI heeft sindsdien plaatsing van die beelden op socialmediaplatform X teruggedraaid, maar volgens een test van persbureau Reuters dinsdag genereert de chatbot ze nog steeds na een privéverzoek.
Overheden en regelgevende instanties hebben de afgelopen weken onderzoeken ingesteld en maatregelen geëist tegen de expliciete beelden die met de AI-uitkleedfunctie worden gegenereerd. Verschillende landen hebben de toegang tot Grok tijdelijk geblokkeerd.
