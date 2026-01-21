Meeste vertraging in 2025 op de weg in Den Haag

Nergens in Nederland waren automobilisten vorig jaar zo lang onderweg als in Den Haag. Door drukte duurde een rit van 10 kilometer door de stad gemiddeld zo'n 8 minuten langer dan wanneer het verkeer normaal had doorgestroomd. Dat is een vertraging van 51 procent. Navigatiemaker TomTom heeft dat uitgerekend.

Den Haag heeft Amsterdam afgelost als 'filehoofdstad' van Nederland in het jaaroverzicht van het bedrijf. De vertraging in Den Haag komt onder meer door afsluitingen vanwege de NAVO-top, maar ook door werkzaamheden.

TomTom heeft de reistijden van zeventien Nederlandse steden onderzocht. De avondspitsen waren vorig jaar drukker dan in 2024, maar de ochtendspitsen verliepen juist soepeler. Dat komt doordat werkdagen flexibeler worden. Het kan bijvoorbeeld zijn dat mensen de eerste uren thuis wat werk doen voordat ze naar kantoor gaan. Het verkeer is dan gespreid. Maar tussen 17.00 en 18.00 uur gaan ze wel tegelijk weer naar huis.

Alleen in Groningen daalde de vertraging flink, met bijna een kwart ten opzichte van 2024. Dat kan te maken hebben met het afronden van het werk aan de zuidelijke ringweg en de oplevering van het vernieuwde knooppunt Julianaplein. Dit verhelpt knelpunten direct, aldus de onderzoekers. In Arnhem en Nijmegen daalde de vertraging licht, in de veertien andere gemeenten waren mensen langer onderweg.

Amsterdam is de traagste autostad van het land, vooral doordat de maximumsnelheid er 30 kilometer per uur is. Mensen halen er een gemiddelde snelheid van nog geen 23 kilometer per uur. In Den Haag is dat ruim 25 kilometer per uur en in Nijmegen ruim 28.

Vergeleken met andere landen valt de vertraging in Nederland overigens nog mee. Koploper Den Haag staat wereldwijd op plek 81. De drukste stad ter wereld is Mexico-Stad met 76 procent vertraging, gevolgd door Bengaluru in India. In de Colombiaanse stad Barranquilla halen automobilisten een gemiddelde snelheid van 16,4 kilometer per uur.