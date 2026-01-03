ECONOMIE
Brazilië: VS gaan onaanvaardbare grens over met aanval Venezuela

Samenleving
door anp
zaterdag, 03 januari 2026 om 14:21
anp030126134 1
BRASILIA (ANP/RTR) - De Verenigde Staten hebben een "onaanvaardbare grens" overschreden met de aanvallen op Venezuela, vindt de Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva. Hij schrijft op X dat de inval een "ernstige schending van de Venezolaanse soevereiniteit" vormt en dat de Amerikanen hiermee een gevaarlijk precedent scheppen voor de rest van de wereld.
"Het aanvallen van landen is een flagrante schending van het internationaal recht", schrijft Lula. "Het is de eerste stap naar een wereld van geweld, chaos en instabiliteit, waar het recht van de sterkste geldt."
De linkse president veroordeelt het gebruik van Amerikaans geweld en benoemt dat het niet de eerste keer is dat de VS een regeringsleider afzetten in Midden- en Zuid-Amerika. "Deze actie doet denken aan de ergste periodes van inmenging in de Latijns-Amerikaanse en Caribische politiek en bedreigt het behoud van de regio als een zone van vrede."
