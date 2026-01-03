ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Premiers Curaçao en Aruba vragen bevolking kalm te blijven

Samenleving
door anp
zaterdag, 03 januari 2026 om 14:30
anp030126135 1
WILLEMSTAD/ORANJESTAD (ANP) - De Curaçaose regering heeft zaterdagochtend (lokale tijd) in een officieel bericht de bevolking opgeroepen om kalm te blijven na de aanval van de Verenigde Staten op Venezuela. Volgens de regering is het luchtruim in ieder geval de komende 24 uur gesloten. Er is volgens de regering nauw contact met de andere eilanden van het Koninkrijk en met Nederland.
De Arubaanse minister-president Mike Eman heeft eveneens een oproep gedaan aan de bewoners om kalm te blijven. Hij benadrukt dat Aruba voorbereid was op een dergelijk scenario en dat 'alles onder controle' is.
"Alles gaat gewoon door op het eiland en er is geen enkel gevaar voor onze veiligheid", zei Eman tijdens een persconferentie. Ook hebben volgens hem alle Arubanen die nu in Venezuela zijn adressen gekregen waar ze naartoe kunnen gaan voor hulp of informatie.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-545973214

Zo rijk is schaatskoningin Jutta Leerdam

_185eed19-08c3-4887-b372-c8ab28f6c093

Het verborgen leven van Poetin: tussen macht en mysterie

anp 487442358

Heb je oliebollen over? Dit kun je ermee doen

88846797_m

Brandend maagzuur: simpele gewoontes die vaak meer doen dan een pil

schermafbeelding 2024 05 20 om 144807

Van glad tot ruig: 100 jaar mannenkapsels in 1 minuut

Scherm­afbeelding 2026-01-03 om 00.46.07

X en Grok: hoe Musk’s AI vrouwen ongevraagd uitkleedt

Loading