Mannen leven nog altijd drie jaar korter dan vrouwen: hoe kan dat?

Mannen zijn op de goede weg: ze roken en drinken minder dan vroeger en slepen zichzelf steeds vaker naar de sportschool. Het resultaat mag er zijn. In 1980 leefden mannen nog gemiddeld 6,7 jaar korter dan vrouwen, nu nog maar 3 jaar.

Deels komt dat doordat vrouwen meer zijn gaan roken en drinken, maar voor een ander deel komt dat echt doordat mannen gezonder leven. Het verschil kan nog kleiner worden, maar er zijn ook allerlei redenen die niet te veranderen zijn waardoor mannen een lagere levensverwachting hebben. Verouderingswetenschapper Andrea Maier vertelt tegen AD.nl: "Vrouwen hebben twee X-chromosomen, mannen maar één. Vrouwen hebben door die verdeling waarschijnlijk een iets beter immuunsysteem.”

Hoogleraar vitaliteit David van Bodegom noemt ook biologische factoren. "Dat mannen korter leven dan vrouwen, dat zit diep in onze biologie. Dat is bij alle zoogdieren zo. Want als je kijkt naar veroudering, dan is dat eigenlijk een proces van slijtage door gebruik. Mannen met hun ‘spierbundels’ verbruiken meer energie en slijten daardoor ietsje harder dan vrouwen. Wat dat betreft staan mannen biologisch gezien met 1-0 achter.”

Dan is er nog testosteron. Maier: "Er is nog steeds oversterfte bij mannen in hun twintiger jaren. Met name op jongere leeftijd geeft testosteron aanleiding tot risicogedrag. Denk bijvoorbeeld aan motorrijders die verongelukken. Dat zijn vaker jonge mannen.”

Verder hebben mannen vaker zware of gevaarlijke beroepen en gaan ze minder snel naar de huisarts. "Dan worden ziektes mogelijk in een later stadium pas ontdekt. Dat heeft een negatief gevolg voor de levensverwachting.’’