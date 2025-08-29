ECONOMIE
Brede steun voor EU-trainingsmissie in Oekraïne na bestand

Samenleving
door anp
vrijdag, 29 augustus 2025 om 16:40
KOPENHAGEN (ANP) - Onder EU-landen is "brede steun" om na een staakt-het-vuren een trainingsmissie op te zetten in Oekraïne, aldus EU-buitenlandchef Kaja Kallas. Tijdens de informele vergadering vrijdag van de ministers van Defensie is verder geen nieuwe steun door landen aangekondigd, zei minister Ruben Brekelmans.
Er is nog geen consensus over de trainingsmissie, maar volgens een diplomaat ook geen groot verzet. Pas na een staakt-het-vuren is zo'n missie in Oekraïne mogelijk, benadrukte Brekelmans. Het mandaat van de missie moet daarvoor worden gewijzigd. "Dat is iets wat je al zou kunnen doen", aldus de minister. De trainingen mogen nu alleen nog maar plaatsvinden in EU-landen.
Verder hebben de bewindslieden volgens Brekelmans een "gedachtewisseling" gehad over de veiligheidsgaranties voor Kyiv. Sommige EU-leiders twijfelen of er vredesonderhandelingen gaan komen. "Die scepsis komt omdat we Poetin niet vertrouwen", zegt de minister. Normaliter zet je bij onderhandelingen volgens hem een stapje terug, maar Rusland blijft gewoon doorgaan met aanvallen.
