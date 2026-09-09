Brekelmans beticht bonden op actiedag van chantage

DEN HAAG (ANP) - VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans heeft woensdag uitgehaald naar vakbonden, die volgens hem in gesprek moeten gaan met het kabinet. "Als je zegt: eerst moet ik volledig mijn zin krijgen en dan pas kom ik aan tafel, dat vind ik chantage."

Vakbonden hebben volgens de VVD'er "andere belangen" dan de eisen die ze stellen over het schrappen van bezuinigingen op sociale zekerheid. "Voor de vakbonden is dit natuurlijk ook een ideale manier om een organisatie die in puin ligt weer op te bouwen en om mensen weer te activeren."

De stakingen zijn niet nodig, voegde Brekelmans er tegenover verslaggevers aan toe. "Omdat dit kabinet meerdere keren een hele duidelijke uitgestoken hand heeft gegeven."

Toekomst

Recent kwam naar buiten dat een groot deel van de bezuinigingsplannen is geschrapt of met een jaar is uitgesteld. FNV-voorman Hans Spekman zei daarover: "Het kabinet kan blijven uitstellen, maar wij blijven niet stilzitten tot alle afbraakplannen zijn ingetrokken."

In de Binnenhoflezing die Brekelmans woensdag in Nieuwspoort hield, haalde hij ook uit richting de vakbonden. "Kijk even wat verder dan je protestbord lang is. Laten we niet alleen aan de uitkeringen van nu denken, maar aan de toekomst van onze kinderen."