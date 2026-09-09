ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Herstelgeld Groningen beschikbaar voor WK Wielrennen in 2032

Samenleving
door anp
woensdag, 09 september 2026 om 18:27
anp090926218 1
Volg ons op Google Nieuws
GRONINGEN (ANP) - De kandidaat om het WK wielrennen in 2032 in Noord-Nederland te organiseren, kan 20 miljoen euro tegemoetzien vanuit het herstelprogramma Nij Begun. Daarmee komt het evenement in deze regio een grote stap dichterbij, meldt het fonds dat is ingesteld vanwege de schade door de aardbevingen in Groningen. De internationale wielerbond UCI moet nog wel een besluit nemen over de locatie. Dat gebeurt op 23 september.
Het is de bedoeling dat het parcours loopt door alle gemeenten in Groningen en Noord-Drenthe. Het evenement trekt altijd veel bezoekers en wordt door miljoenen televisiekijkers gevolgd.
"Het evenement biedt niet alleen economische kansen, maar brengt ook mensen samen, stimuleert sport en beweging en versterkt het zelfbewustzijn van onze regio. Daarnaast is het een unieke kans om Noord-Nederland internationaal op de kaart te zetten", meldt Jakob Klompien van Nij Begun. Binnenlandminister Pieter Heerma is ook positief. "Het is een prachtige kans voor lokaal ondernemerschap en kan aan een groot publiek laten zien wat de regio voor moois te bieden heeft."
loading

POPULAIR NIEUWS

6666cc42a2a35d0ca3771b65

Deze vrouw viel 90 kilo af, ze deelt de 2 belangrijkste lessen die ze daardoor leerde

prinsjesdagstukken economie groeit in 2021 met 35 procent1599584175

Geen kinderen, geen vangnetten: stel zonder kinderen is de grootste verliezer in 2027, en dit is de optelsom

IMG_4693

Over zes dagen is het Prinsjesdag: dit verandert er in 2027 voor je hypotheek, je renteaftrek en je eigenwoningforfait

shutterstock_2760538379

Box 3 blijft nog jaren staan — dit kost of scheelt jouw spaargeld écht

amerikaanse media voorspellen winst trump in iowa1705370689

Trump verzint dat hij door brandweermannen uit Ground Zero werd gedragen: "Volstrekt schandalig"

Hypotheekrenteaftrek

De ECB verhoogt morgen de rente: als je aflossingsvrije hypotheek boven de 30%-grens zit, kan het je €400 per maand extra kosten

Loading