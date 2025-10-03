ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Brekelmans: drones boven België passen in 'zorgelijk patroon'

Samenleving
door anp
vrijdag, 03 oktober 2025 om 10:26
anp031025099 1
DEN HAAG (ANP) - Het bericht dat er drones zijn gezien boven een militair terrein in België, past in een "zorgelijk patroon" dat al enige tijd zichtbaar is, vindt demissionair defensieminister Ruben Brekelmans. De VVD-bewindsman wil daar nu niet dieper op ingaan, omdat de Belgische autoriteiten nog onderzoeken wie erachter zit. Eerder kreeg Rusland de schuld toen drones in Denemarken het vliegverkeer verstoorden.
Brekelmans wilde evenmin zeggen of extra maatregelen nodig zijn om het Nederlandse luchtruim te beschermen. Ook daar vliegen doorlopend "allerlei drones" rond, vaak met "hele goede redenen", benadrukte hij. "En als daar iets gebeurt dat je niet meteen kunt verklaren, zitten we niet meteen in een militair scenario of een gewapend conflict waarin Defensie moet ingrijpen."
loading

POPULAIR NIEUWS

hersenhelften

Doe je hersenen een plezier en vermijd deze 7 gewoontes

Scherm­afbeelding 2025-10-02 om 14.42.49

Hilarische anti-Trumpvideo’s: 5 virale AI-parodieën die YouTube veroveren

7202901_m

Dit pianoprobleem is na meer dan een eeuw eindelijk opgelost en je kan er beter door leren spelen

anp021025007 1

Hard tegen hard: Trump straft Democratische staten door 26 miljard aan fondsen te bevriezen

ANP-457631066

Belastingdienst: plan voor wonen op vakantieparken onuitvoerbaar

6003197_m

Deze microbe moest al 2 miljard jaar lang uitgestorven zijn, maar weigert het loodje te leggen

Loading