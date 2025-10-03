Brekelmans: drones boven België passen in 'zorgelijk patroon'

DEN HAAG (ANP) - Het bericht dat er drones zijn gezien boven een militair terrein in België, past in een "zorgelijk patroon" dat al enige tijd zichtbaar is, vindt demissionair defensieminister Ruben Brekelmans. De VVD-bewindsman wil daar nu niet dieper op ingaan, omdat de Belgische autoriteiten nog onderzoeken wie erachter zit. Eerder kreeg Rusland de schuld toen drones in Denemarken het vliegverkeer verstoorden.

Brekelmans wilde evenmin zeggen of extra maatregelen nodig zijn om het Nederlandse luchtruim te beschermen. Ook daar vliegen doorlopend "allerlei drones" rond, vaak met "hele goede redenen", benadrukte hij. "En als daar iets gebeurt dat je niet meteen kunt verklaren, zitten we niet meteen in een militair scenario of een gewapend conflict waarin Defensie moet ingrijpen."