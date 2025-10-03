ECONOMIE
Minister moet zelf beslissen over export F-35-onderdelen

Samenleving
door anp
vrijdag, 03 oktober 2025 om 10:24
anp031025098 1
DEN HAAG (ANP) - Het verbod op de uitvoer van F-35-onderdelen naar Israël dat het gerechtshof vorig jaar oplegde aan de Staat blijft niet in stand, zo oordeelde de Hoge Raad vrijdag. Het hof besloot daartoe omdat er een "duidelijk risico" was dat met de F-35's "ernstige schendingen van het humanitair recht worden gepleegd in de Gazastrook". Het is volgens de Hoge Raad niet aan de rechter om dit oordeel te vellen. De hoogste rechter draagt de minister op om binnen zes weken te beslissen of er een nieuwe vergunning moet komen voor de export van F-35-onderdelen naar Israël.
Het verbod blijft in stand, tenzij de minister anders beslist.
