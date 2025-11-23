Brekelmans: drones boven vliegbasis Volkel niet bewapend

DEN HAAG (ANP) - Defensie heeft "niet het beeld" dat de drones die dit weekend boven militaire vliegbasis Volkel vlogen, wapens bij zich hadden. Dat zei demissionair minister van Defensie Ruben Brekelmans in tv-programma Buitenhof. Op die basis zijn onder andere gevechtsvliegtuigen gestationeerd. "Die zijn daar goed beschermd," aldus de VVD-minister.

Defensie heeft middelen ingezet om de drones te verjagen. "We kunnen niet met zekerheid zeggen dat we geen drones hebben geraakt; we kunnen wel met zekerheid zeggen dat er geen drones zijn teruggevonden."

Brekelmans is momenteel in het Canadese Halifax voor een internationale veiligheidsbijeenkomst.

Zaterdagavond zijn ook drones gezien boven vliegveld en -basis Eindhoven. Het luchtverkeer werd toen tijdelijk stilgelegd.