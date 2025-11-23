ECONOMIE
Brekelmans: drones boven vliegbasis Volkel niet bewapend

Samenleving
door anp
zondag, 23 november 2025 om 12:44
DEN HAAG (ANP) - Defensie heeft "niet het beeld" dat de drones die dit weekend boven militaire vliegbasis Volkel vlogen, wapens bij zich hadden. Dat zei demissionair minister van Defensie Ruben Brekelmans in tv-programma Buitenhof. Op die basis zijn onder andere gevechtsvliegtuigen gestationeerd. "Die zijn daar goed beschermd," aldus de VVD-minister.
Defensie heeft middelen ingezet om de drones te verjagen. "We kunnen niet met zekerheid zeggen dat we geen drones hebben geraakt; we kunnen wel met zekerheid zeggen dat er geen drones zijn teruggevonden."
Brekelmans is momenteel in het Canadese Halifax voor een internationale veiligheidsbijeenkomst.
Zaterdagavond zijn ook drones gezien boven vliegveld en -basis Eindhoven. Het luchtverkeer werd toen tijdelijk stilgelegd.
