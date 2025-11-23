Zelensky hoopt op resultaat vredesgesprekken Genève

KYIV (ANP/RTR) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky hoopt dat de gesprekken in Genève over het Amerikaanse vredesplan voor Oekraïne en Rusland tot resultaten leiden, schrijft hij op X. "Het bloedvergieten moet stoppen en we moeten ervoor zorgen dat de oorlog nooit meer oplaait."

Zelensky zegt dat hij de resultaten van de gesprekken afwacht en hoopt dat de deelnemers constructief zijn. "We hebben allemaal een positieve uitkomst nodig."

Volgens de Oekraïense stafchef Andri Jermak zijn de eerste gesprekken in Genève met Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk gehouden. "De volgende bijeenkomst is met de Amerikaanse delegatie."

Ze bespreken het 28-puntenplan van de Verenigde Staten. Daarin staat onder andere dat Oekraïne grondgebied in het oosten van het land moet opgeven en dat het geen lid mag worden van de NAVO. In ruil daarvoor krijgt het land veiligheidsgaranties. Europese landen zouden tijdens de gesprekken met een tegenvoorstel komen.