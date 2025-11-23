ECONOMIE
Bloomberg: Europa komt in Genève met tegenvoorstel vredesplan

Samenleving
door anp
zondag, 23 november 2025 om 12:43
anp231125081 1
GENÈVE (ANP/BLOOMBERG) - Europese landen komen zondag in Genève met een tegenvoorstel voor het Amerikaanse vredesplan om een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne. Daarin zou onder andere staan dat ze NAVO-achtige veiligheidsgaranties eisen voor Oekraïne. Ook willen ze niet dat het land grondgebied afstaat aan Rusland voordat er een staakt-het-vuren is afgesproken.
In het Amerikaanse 28-puntenplan staat dat Oekraïne nooit lid mag worden van de NAVO, maar dat het wel veiligheidsgaranties krijgt. Europese leiders zouden kijken naar artikel 5 van de NAVO. Daarin staat dat een gewapende aanval tegen een van de lidstaten wordt beschouwd als een aanval tegen alle lidstaten.
In het tegenvoorstel wordt ook het idee afgewezen dat Oekraïne grondgebied aan Rusland zou afstaan. Gesprekken daarover zouden pas kunnen plaatsvinden nadat de oorlog langs de huidige linie is beëindigd.
Bij de gesprekken in Genève zijn vertegenwoordigers van de VS, Oekraïne en Europese bondgenoten aanwezig.
