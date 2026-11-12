Brekelmans: fundamentele reset is sowieso nodig

DEN HAAG (ANP) - VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans zegt dat een fundamentele reset "sowieso" nodig is. Hij zegt hiermee de woorden van VVD-leider Dilan Yeşilgöz te herhalen. Maar zij zei woensdag dat zo'n herstart alleen nodig is als coalitiegenoten D66 en CDA donderdag voor het amendement van PRO en Volt stemmen waarmee 1 miljard euro aan lasten van werkenden naar vermogenden verschuift.

Volgens Brekelmans moet het dus sowieso anders binnen de coalitie, wat de uitkomst van de stemmingen later op donderdag over het belastingplan ook zijn. "Want zoals het de afgelopen maanden en dagen is gegaan, zo kan het niet doorgaan."