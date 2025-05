Veldkamp vindt kritische brief over Israël geen koerswijziging

DEN HAAG (ANP) - Buitenlandminister Caspar Veldkamp ziet geen koerswijziging in de kritische brief over Israël die hij afgelopen week stuurde aan EU-buitenlandchef Kaja Kallas. Achter de schermen uit hij die kritiek al langer, zei de NSC-bewindsman voor aanvang van de ministerraad, waarin hij op kritische vragen kan rekenen vanuit het PVV-smaldeel in het kabinet.

De PVV'ers vinden dat Veldkamp met zijn openlijke kritiek op het Israëlische optreden in Gaza wel degelijk een nieuw pad is ingeslagen. Collega-minister Reinette Klever (Ontwikkelingshulp) had daar graag bij betrokken willen worden, omdat het haar portefeuille raakt en gezien het gewicht van deze gevoelige kwestie voor haar partij.

"Ik constateer dat er vragen zijn over het proces rond deze brief", aldus Veldkamp. "Dat vind ik jammer, want ik wil het hebben over de inhoud. En de inhoud is dat ik me buitengewoon veel zorgen maak over de humanitaire situatie in de Gazastrook." Hij benadrukte opnieuw dat hij deze stap niet alleen heeft genomen.