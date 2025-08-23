Brekelmans: koers rond Israël op grote lijnen niet veranderd

DEN HAAG (ANP) - De kabinetskoers rond Israël is "op grote lijnen niet veranderd" met het vertrek van NSC uit het kabinet. Dat zei defensieminister en waarnemend minister van Buitenlandse Zaken Ruben Brekelmans na het debat over de humanitaire noodsituatie in Gaza tegen het ANP.

Donderdag noemde Caspar Veldkamp (NSC), toen nog minister van Buitenlandse Zaken, een motie over een importverbod tegen illegale Israëlische nederzettingen "sympathiek". VVD-minister Brekelmans raadde de Kamer aan tegen diezelfde motie te stemmen. De motie haalde het overigens niet.

Op de vraag of Brekelmans een conservatievere koers vaart ten opzichte van Israël, antwoordde de minister: "Nee, dat kun je zo niet zeggen."