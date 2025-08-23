ECONOMIE
Woensdag debat over vertrek NSC uit kabinet

Samenleving
door anp
zaterdag, 23 augustus 2025 om 2:08
anp230825003 1
DEN HAAG (ANP) - De Tweede Kamer gaat woensdag in debat over het vertrek van NSC uit het demissionaire kabinet. Vrijdag vertrok eerst minister van Buitenlandse Zaken Caspar Veldkamp. Kort daarop volgden ook de andere NSC-bewindspersonen. Het debat is om 10.15 uur ingepland.
Met het debat onderbreekt de Tweede Kamer opnieuw het zomerreces. Dat duurt officieel tot en met 1 september.
NSC'ers verweten het de overgebleven regeringspartijen VVD en BBB dat zij niet genoeg ruimte gaven aan Veldkamp. Hij wilde stappen tegen Israël zetten, nadat het land een nieuwe aanval op Gaza-Stad opende en een plan voor nieuwe nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever goedkeurde.
BBB beschuldigde NSC juist van weglopen. "NSC noemde zichzelf de partij van goed bestuur, maar laat Nederland nu stuurloos achter", deelde de partij in een verklaring. De VVD is "zeer verbaasd dat NSC plots uit het kabinet stapt", schreef de partij op X.
