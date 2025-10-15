Brekelmans: lappendeken van NAVO-regels hindert ook onze F-35's

BRUSSEL (ANP) - Ook de Nederlandse F-35's die Polen beschermen hebben last van de "lappendeken" aan NAVO-regels daar, zegt defensieminister Ruben Brekelmans. Hij steunt het dringende verzoek van de hoogste NAVO-commandant om de voorbehouden en voorwaarden te verminderen die NAVO-landen aan hun bijdragen verbinden.

De veelheid aan verschillende voorschriften "maakt het ingewikkeld als de zaken moeilijk worden", zei Brekelmans bij aankomst voor overleg met zijn NAVO-collega's. Nederland trok deze les uit de inzet van F-35's, die in Polen onder meer Russische drones neerhaalden. "Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat we met deze regels aan de slag gaan en ze meer een maken."

Alle NAVO-landen hebben hun eigen regels, bovenop de eigenlijke 'geweldsinstructies' van de alliantie. Ze willen bijvoorbeeld dat piloten met eigen ogen vaststellen dat een indringer van het luchtruim een gevaar vormt voordat ze die mogen aanpakken. De Nederlandse eisen vallen volgens een hoge diplomaat relatief mee.