ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Brekelmans: lappendeken van NAVO-regels hindert ook onze F-35's

Samenleving
door anp
woensdag, 15 oktober 2025 om 9:36
anp151025078 1
BRUSSEL (ANP) - Ook de Nederlandse F-35's die Polen beschermen hebben last van de "lappendeken" aan NAVO-regels daar, zegt defensieminister Ruben Brekelmans. Hij steunt het dringende verzoek van de hoogste NAVO-commandant om de voorbehouden en voorwaarden te verminderen die NAVO-landen aan hun bijdragen verbinden.
De veelheid aan verschillende voorschriften "maakt het ingewikkeld als de zaken moeilijk worden", zei Brekelmans bij aankomst voor overleg met zijn NAVO-collega's. Nederland trok deze les uit de inzet van F-35's, die in Polen onder meer Russische drones neerhaalden. "Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat we met deze regels aan de slag gaan en ze meer een maken."
Alle NAVO-landen hebben hun eigen regels, bovenop de eigenlijke 'geweldsinstructies' van de alliantie. Ze willen bijvoorbeeld dat piloten met eigen ogen vaststellen dat een indringer van het luchtruim een gevaar vormt voordat ze die mogen aanpakken. De Nederlandse eisen vallen volgens een hoge diplomaat relatief mee.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 2376235619

Deze 7 signalen wijzen op een moeilijke jeugd

ANP-539041918

Peiling: PVV verliest, D66, JA21 en GL-PvdA in de lift

27884117_m

Dit simpele vetzuur kan misschien je gezichtsvermogen herstellen

AA1OqAKx

Boze Trump: 'Waar is mijn haar?'

ANP-308125165 (1)

De grote beelden op Paaseiland konden lopen: zo zijn ze op hun plek gekomen

ANP-522669124

's Nachts wakker worden met een droge mond en nog vier aanwijzingen dat je te veel suiker eet

ANP-512579917

Wat je darmen met ADHD te maken hebben (en hoe je daar invloed op kunt hebben)

Loading