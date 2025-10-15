Minister: Noordse en Baltische landen bezig met Oekraïnepakket

BRUSSEL (ANP) - De Noordse en Baltische landen werken samen aan een nieuw steunpakket voor Oekraïne, zegt de Zweedse minister van Defensie Pål Jonson. Hij zei dat voor aanvang van een overleg tussen de defensieministers van de NAVO-lidstaten in Brussel.

Het pakket waar de landen mee bezig zijn, is onderdeel van een NAVO-initiatief. Volgens die zogenoemde PURL-regeling kunnen NAVO-landen in de Verenigde Staten materieel aanschaffen voor Oekraïne. Tot nu toe is zo voor ongeveer 2 miljard dollar (1,7 miljard euro) aan materieel toegezegd. Secretaris-generaal Mark Rutte verwacht dat deze woensdag "veel meer landen" zullen bijdragen.

Zweden kondigde eerder samen met Noorwegen en Denemarken al een pakket aan van een half miljard euro, waarvan de helft voor Zweedse rekening kwam. "We zijn klaar om meer pakketten te regelen. Ik weet dat er onder andere overleg is onder de Noordse en Baltische landen", zei Jonson.

Nederland was het eerste land dat een PURL-pakket aankondigde.