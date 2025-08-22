ECONOMIE
Kabinet wil geen medische evacuatie van kinderen uit Gaza

Samenleving
door anp
vrijdag, 22 augustus 2025 om 23:00
DEN HAAG (ANP) - Het kabinet wil op dit moment geen medische evacuaties van ernstig gewonde of zieke Gazaanse kinderen naar Nederlandse ziekenhuizen organiseren. Ruben Brekelmans (VVD), Defensieminister en waarnemend minister van Buitenlandse Zaken, adviseerde de Tweede Kamer om tegen een motie met dat verzoek te stemmen.
"We zijn bereid te kijken of medische evacuaties in de regio mogelijk zijn, of dat Nederland daar een bijdrage aan kan leveren", zei Brekelmans. Hij neemt sinds vrijdagavond de functie waar van de opgestapte buitenlandminister Caspar Veldkamp. "Het is niet zo dat ieder ziekenhuis in de regio in het Midden-Oosten helemaal vol zit. Dus we zijn diplomatiek aan het kijken of daar meer ruimte voor kan worden vrijgemaakt."
Kamerleden aan de linkerflank waren niet tevreden met Brekelmans' antwoord. Jan Paternotte (D66) somde een reeks landen op die wel patiënten uit Gaza opnemen. "Wat maakt dat Nederland hier de uitzondering is?" Brekelmans: "Ieder land kiest ervoor bepaalde inspanningen wel of niet te plegen." Hij noemde de luchtdroppings die Nederland heeft uitgevoerd.
