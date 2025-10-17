ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Wilders zou als premier hetzelfde hebben gedaan als Israël

Samenleving
door anp
vrijdag, 17 oktober 2025 om 23:17
anp171025219 1
DEN HAAG (ANP) - Geert Wilders zou als premier "hetzelfde hebben gedaan als Israël" als er bij een terroristische aanslag in Nederland vele honderden doden zouden zijn gevallen. Dat zei hij in het tv-programma Vandaag Inside vrijdag. Het was zijn eerste publieke optreden sinds hij zijn campagne hervatte.
"Als dat hier in Nederland was gebeurd, dan hoop ik dat wij niet anders hadden gehandeld door de terroristen aan te pakken en natuurlijk moet je dan proberen de burgers met rust te laten. Maar in geen enkele oorlog lukt dat", aldus Wilders. Volgens hem heeft Israël ook geen oorlogsmisdaden gepleegd bij de strijd in Gaza.
Tijdens de twee jaar durende oorlog in Gaza zijn meer dan 67.000 Palestijnen omgekomen en bijna 200.000 huizen verwoest of zwaar beschadigd door Israëlische bombardementen en aanvallen. Israël heeft het internationaal recht geschonden door onder meer een totale blokkade van de kuststrook en geen hulp toe te laten.
De oorlog begon door een aanval van terreurgroep Hamas op Israël. Daarbij kwamen 1200 mensen om.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-322673798

Zo maak je de kans zo groot mogelijk dat je sollicitatie slaagt: de 7-38-55-regel

collage 26

Mensen die deze 8 gedragingen vertonen, voelen zich verheven boven anderen.

ANP-539037728

Peiling: Opmars D66, PVV en GL/PvdA vallen verder terug

ANP-534332802

10 signalen die kunnen wijzen op kanker

ANP-536472179

Miljoenen mensen kunnen niet meer goed ruiken. En dat hebben ze zelf niet door

nasa-vhSz50AaFAs-unsplash

Diep in de aarde bevindt zich een andere planeet

Loading