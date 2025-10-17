DEN HAAG (ANP) - Geert Wilders zou als premier "hetzelfde hebben gedaan als Israël" als er bij een terroristische aanslag in Nederland vele honderden doden zouden zijn gevallen. Dat zei hij in het tv-programma Vandaag Inside vrijdag. Het was zijn eerste publieke optreden sinds hij zijn campagne hervatte.

"Als dat hier in Nederland was gebeurd, dan hoop ik dat wij niet anders hadden gehandeld door de terroristen aan te pakken en natuurlijk moet je dan proberen de burgers met rust te laten. Maar in geen enkele oorlog lukt dat", aldus Wilders. Volgens hem heeft Israël ook geen oorlogsmisdaden gepleegd bij de strijd in Gaza.

Tijdens de twee jaar durende oorlog in Gaza zijn meer dan 67.000 Palestijnen omgekomen en bijna 200.000 huizen verwoest of zwaar beschadigd door Israëlische bombardementen en aanvallen. Israël heeft het internationaal recht geschonden door onder meer een totale blokkade van de kuststrook en geen hulp toe te laten.

De oorlog begon door een aanval van terreurgroep Hamas op Israël. Daarbij kwamen 1200 mensen om.