Brekelmans wil bewustzijn kweken met verzoek op drones te letten

Samenleving
door anp
vrijdag, 07 november 2025 om 13:50
anp071125130 1
DEN HAAG (ANP) - Demissionair defensieminister Ruben Brekelmans wil vooral bewustzijn kweken met het verzoek van defensie aan omwonenden van vliegbasis Gilze-Rijen om extra alert te zijn op drones. Omwonenden kregen een brief daarover, zoals Omroep Brabant meldde.
Volgens de VVD-minister weet niet iedereen dat met drones vliegen verboden is in de buurt van vliegvelden en militaire terreinen. "Sommige mensen denken dat het luchtruim vrij is voor iedereen, dat is niet zo."
De afgelopen weken zijn geregeld drones gezien bij zeker 23 Europese vliegvelden en vliegbases, recent nog meerdere keren in België. Woensdag werd een drone waargenomen bij vliegbasis Gilze-Rijen. Een aantal weken geleden wees een burger Defensie op een drone die in de buurt van de vliegbasis vloog.
