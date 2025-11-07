ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Vlaardings pleegmeisje heeft 24 uur per dag zorg nodig

Samenleving
door anp
vrijdag, 07 november 2025 om 14:12
anp071125131 1
ROTTERDAM (ANP) - Het Vlaardingse pleegmeisje moet 24 uur per dag worden begeleid. "Ze is fors beperkt geraakt in lichamelijk en cognitief opzicht", zei een van haar curatoren vrijdag in de rechtbank in Rotterdam.
"Ze is na een intensieve revalidatie in verschillende revalidatiecentra in een medisch gezinshuis geplaatst. Inmiddels is de revalidatie stopgezet. Er is geen actieve vooruitgang meer zichtbaar", zei de curator.
Het nu 11-jarige meisje kan geen sociale contacten aangaan. "Ze is beperkt in haar spraak en krijgt intensieve logopedie." Ook heeft ze zichtbare littekens en veel pijn aan haar gewrichten. "Door haar trauma is ze snel prikkelbaar en agressief. En ze heeft last van angsten, spanningen en gebrek aan zelfvertrouwen. Ze wantrouwt de wereld om haar heen."
Het meisje werd in mei 2024 opgenomen in het ziekenhuis met botbreuken en hersenletsel na een verblijf in het Vlaardingse pleeggezin van Daisy W. en Johnny van den B.
loading

POPULAIR NIEUWS

85783069 l

Zes dingen die je moet doen om jezelf niet langer naar beneden te halen

Scherm­afbeelding 2025-11-06 om 15.06.14

Psychiater waarschuwt: Trump steeds gevaarlijker

H1WOJMA9alx_0_0_3000_2810_0_x-large

Duits-Israelische gijzelaar: 'ik ben door Hamas seksueel misbruikt'

shutterstock_2605546723

In de meeste bars in Italië wordt koffie van slechte kwaliteit geserveerd

ANP-540147315

De arrival fallacy: psychologen leggen uit waarom je niet te veel vooruit moet kijken

shutterstock_2477153851

Op welke manieren beïnvloedt een plantaardig dieet het risico op het ontwikkelen van chronische ziekten?

Loading