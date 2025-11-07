Vlaardings pleegmeisje heeft 24 uur per dag zorg nodig

ROTTERDAM (ANP) - Het Vlaardingse pleegmeisje moet 24 uur per dag worden begeleid. "Ze is fors beperkt geraakt in lichamelijk en cognitief opzicht", zei een van haar curatoren vrijdag in de rechtbank in Rotterdam.

"Ze is na een intensieve revalidatie in verschillende revalidatiecentra in een medisch gezinshuis geplaatst. Inmiddels is de revalidatie stopgezet. Er is geen actieve vooruitgang meer zichtbaar", zei de curator.

Het nu 11-jarige meisje kan geen sociale contacten aangaan. "Ze is beperkt in haar spraak en krijgt intensieve logopedie." Ook heeft ze zichtbare littekens en veel pijn aan haar gewrichten. "Door haar trauma is ze snel prikkelbaar en agressief. En ze heeft last van angsten, spanningen en gebrek aan zelfvertrouwen. Ze wantrouwt de wereld om haar heen."

Het meisje werd in mei 2024 opgenomen in het ziekenhuis met botbreuken en hersenletsel na een verblijf in het Vlaardingse pleeggezin van Daisy W. en Johnny van den B.