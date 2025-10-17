ECONOMIE
Brekelmans: zou goed zijn als Trump de druk op Poetin opvoert

Samenleving
door anp
vrijdag, 17 oktober 2025 om 10:38
anp171025104 1
DEN HAAG (ANP) - Demissionair minister Ruben Brekelmans (Defensie) hoopt dat "de druk op Rusland wordt opgevoerd" als de Amerikaanse president Donald Trump inderdaad weer gaat praten met zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin. Trump kondigde dat gesprek donderdag aan op zijn eigen platform Truth Social.
Brekelmans noemt het "iets goeds" als Trump de druk op Poetin opvoert. "Want we hebben gezien de afgelopen weken en maanden dat Poetin bereid is om te praten, maar niet om serieuze concessies te doen", zei de VVD-bewindsman voor aanvang van de ministerraad. "Hij gaat wel dagelijks door met zijn terreur in Oekraïne, en dat moet wat mij betreft zo snel mogelijk stoppen."
