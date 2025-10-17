ECONOMIE
Winkelketens stappen massaal over op AI-muziek: 'Artiesten dreigen kwart aan inkomsten te verliezen'

Tech, AI, auto
door Peter Janssen
vrijdag, 17 oktober 2025 om 10:22
bijgewerkt om vrijdag, 17 oktober 2025 om 10:47
ANP-537449969
In België klinkt in steeds meer winkels geen Taylor Swift of Ed Sheeran meer, maar muziek gemaakt door kunstmatige intelligentie. Grote ketens zoals Brico, X2O en Krëfel zijn al overgestapt op AI-muziek van het bedrijf M-Cube, dat speciaal gecomponeerde, rechtenvrije nummers aanbiedt. Ook supermarktgigant Carrefour wil in 2028 volledig overstappen, meldt VRT NWS.
De overstap heeft alles te maken met kostenbesparing. “Bij ons, een pand van 2000 vierkante meter, moesten we bijna 5000 euro per jaar betalen”, schrijft een Nederlandse winkelier op het forum van Tweakers. Voor grote ketens met honderden filialen lopen die bedragen snel op.
Grote gevolgen
De Belgische auteursrechtenorganisatie Sabam waarschuwt dat deze ontwikkeling grote gevolgen heeft voor artiesten. Volgens de organisatie dreigt “25 tot 28 procent van de inkomsten die onze songwriters ontvangen uit muziek in openbare ruimtes te verdwijnen als er wordt overgeschakeld op rechtenvrije muziek.”
Ook in Nederland volgen muziekrechtenorganisaties de ontwikkelingen met argusogen. Volgens Sena, dat hier de rechten van uitvoerende artiesten beheert, hebben al meerdere muziekdiensten gesprekken gevoerd over de inzet van AI-muziek. Toch benadrukt de organisatie dat AI-muziek niet automatisch rechtenvrij is. “Voor AI-gegenereerde muziek moet de gebruikelijke licentievergoeding worden betaald, het gaat immers nog steeds om de openbaarmaking van fonogrammen”, aldus Sena.
Rechteninbreuk
Sena begrijpt dat artiesten zich zorgen maken over de opkomst van AI in de muziekindustrie. “Er zijn inmiddels ook rechtszaken gestart tegen AI-diensten die verondersteld worden rechteninbreuk te hebben gepleegd”, zegt de organisatie. Op Europees niveau wordt gewerkt aan nieuwe wetgeving, waaronder een speciale AI-wet die bepaalt dat toestemming van rechthebbenden noodzakelijk is.
Toch ziet Sena ook kansen: “Het is geen tegenstelling. Een eerlijke vergoeding voor menselijke makers hoeft innovatie niet in de weg te staan.” De organisatie benadrukt dat muziek meer is dan achtergrondgeluid. “Wij attenderen retailers ook op de toegevoegde waarde die een goede muziekkeuze heeft voor het rendement van hun onderneming.”
Bron: AD

