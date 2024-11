Brief van 46 gemeenten aan Faber met zorgen over grenscontroles

In een brief aan Marjolein Faber hebben 46 grensgemeenten hun zorgen geuit over de grenscontroles die de minister van Asiel en Migratie wil inzetten met ingang van 9 december. De burgemeesters vinden de maatregelen onduidelijk en voorzien dat hun inwoners en ondernemers "nodeloze overlast" kunnen ondervinden van de controles. De voorzitter van de samenwerkende grensgemeenten Marjon de Hoon-Veelenturf van Baarle-Nassau heeft de brief vrijdag naar Faber gestuurd namens de collega's, zo laat haar gemeente dinsdag weten.

Het kabinet wil met de controles migratie en mensensmokkel tegengaan. Maar de burgemeesters twijfelen aan de effectiviteit van het middel voor dit doel. Ook verwachten ze dat de maatregelen voor hun inwoners onder meer voor extra oponthoud zorgen in het dagelijkse woon-werkverkeer over de grens. Ze vragen de minister om de controles niet automatisch zes maanden lang uit te voeren, maar deze in overleg met hen te evalueren en waar mogelijk eerder af te schaffen.