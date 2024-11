Vluchtrecorders neergestort vliegtuig in Litouwen gevonden

VILNIUS (ANP/DPA) - De vluchtrecorders van de Boeing 737-476 van Swiftair die maandag kort voor de landingsbaan in Vilnius neerstortte, zijn gevonden. Ze worden door de Litouwse autoriteiten onderzocht. De oorzaak van de crash van het toestel dat voor de onderneming DHL van Leipzig naar Vilnius vloog, is vooralsnog onbekend.

Een paar maanden geleden waarschuwden Duitse inlichtingendiensten dat "onconventionele brandgevaarlijke apparaten" door onbekenden via vrachtvervoerders werden verzonden. Die waarschuwing werd in verband gebracht met een incident in het logistieke centrum van DHL Leipzig, dat fungeert als de mondiale hub van het bedrijf.

De Litouwse politiechef Arunas Paulauskas dacht maandag dat de meest waarschijnlijke oorzaak technische mankementen of menselijk falen is geweest. Het vliegtuig had vier mensen aan boord, van wie er één is omgekomen.