Dodental door gevechten in Syrië flink opgelopen

SWEIDA (ANP/AFP) - Het dodental door gevechten tussen strijders van bedoeïenenstammen en druzen in Zuid-Syrië is flink opgelopen. Er zijn zeker 89 doden, bericht het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten.

De monitoringsorganisatie meldt de dood van 46 druzen, 18 bedoeïenen, 4 burgers en 7 onbekenden in militaire kleding. De Syrische autoriteiten hebben militairen gestuurd om burgers te beschermen en de gevechten te stoppen.

Het geweld in de buurt van de grotendeels druzische stad Sweida begon zondag toen bedoeïenen een druzische groenteboer ontvoerden. Dat leidde tot vergeldingsacties in de vorm van ontvoeringen. De gijzelaars werden later vrijgelaten, maar het conflict hield aan. Bij de gevechten tussen de twee groepen zouden ook gewonden zijn gevallen.

Israël zei eerder eventueel in te zullen grijpen om de druzenbevolking , een minderheid, te beschermen. Het land meldde maandag aanvallen te hebben uitgevoerd op "meerdere tanks" in Sweida, zonder verdere details te delen.