Brit de cel in na aanzetten kind tot zelfverminking

MANCHESTER (ANP) - In het Verenigd Koninkrijk is na een aanscherping van de wet voor het eerst iemand veroordeeld tot een gevangenisstraf voor het aanzetten van een kind tot zelfverminking. Karl Davies (42), zelf vader, creëerde volgens Sky News een reeks nepidentiteiten op internet om het slachtoffer te manipuleren en misbruiken. De rechter in Manchester legde hem 20 jaar cel op.

Davies legde volgens de nieuwszender contact met het slachtoffer in 2023, toen ze dertien was. Hij deed zich eerst voor als een jongen van ongeveer dezelfde leeftijd. Later gebruikte hij andere nepaccounts om het meisje te bedreigen en om zich als een soort redder op te werpen. Er volgde seksueel misbruik en opdrachten aan het kind om zichzelf te verminken.

Rechercheurs dachten aanvankelijk dat het meisje werd belaagd door zes verschillende mannen. Ze kwamen er later achter dat alle accounts van Davies waren. Die bekende volgens Britse media schuld aan een reeks strafbare feiten, waaronder kindermisbruik.