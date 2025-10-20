Bulgarije sluit openstellen luchtruim voor Poetin niet uit

LUXEMBURG (ANP) - Bulgarije sluit niet uit dat het zijn luchtruim zal openstellen als de Russische president Vladimir Poetin naar Boedapest wil vliegen. De Amerikaanse president Donald Trump wil daar met Poetin over een einde aan de oorlog in Oekraïne spreken. "Wanneer er vredesinspanningen worden geleverd, en de voorwaarde daarvoor is dat zo'n bijeenkomst plaatsvindt, dan is de meest logische stap dat die bijeenkomst op alle mogelijke manieren wordt gefaciliteerd", zei de Bulgaarse minister Georg Georgiev (Buitenlandse Zaken) maandag in Luxemburg.

"Hoe moet de bijeenkomst anders plaatsvinden als een van de deelnemers er niet bij kan zijn?", reageerde hij op vragen van journalisten of dit betekent dat Bulgarije een corridor wil bieden.

Litouwen piekert er niet over om zijn luchtruim voor Poetin open te stellen, zei buitenlandminister Kęstutis Budrys. "De enige plek voor Poetin is in Den Haag, voor het tribunaal, niet in een van onze hoofdsteden van de EU."

Agressietribunaal

Hij doelt op het Russische agressietribunaal dat mogelijk in Nederland komt.

De EU-ministers van Buitenlandse Zaken hebben gemengde gevoelens over het initiatief van Trump en de door hem gekozen locatie, zo bleek maandag tijdens een vergadering in Luxemburg. Iedereen wil dat er een einde aan de Russische agressieoorlog tegen Oekraïne komt. Ministers van onder meer Nederland, Duitsland, Litouwen en Frankrijk vinden echter dat het overleg niet zonder Oekraïne mag plaatsvinden. Dat vindt ook EU-buitenlandchef Kaja Kallas.