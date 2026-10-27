Britse autoriteiten vervolgen mannen na incident luchtmachtbasis

LONDEN (ANP) - Het Britse Openbaar Ministerie vervolgt twee 24-jarige mannen uit Londen na het incident bij luchtmachtbasis Fairford. Daar haalden de Verenigde Staten hun bommenwerpers weg nadat eind september een groep mannen was opgepakt die verdacht gedrag vertoonde in de omgeving.

Het OM meldt dat een van de mannen wordt vervolgd voor het helpen van een buitenlandse inlichtingendienst. In een persbericht blijft onbenoemd om welke dienst het gaat, maar de Britse autoriteiten hebben het incident eerder gelinkt aan Iran.

De andere verdachte wordt beschuldigd van activiteiten bij een verboden plaats met een doel dat de belangen van het Verenigd Koninkrijk schaadt. Het duo verschijnt later op dinsdag voor de rechter.

De Amerikaanse luchtmacht maakt volgens Britse media al tientallen jaren gebruik van de basis in Fairford. Die Amerikaanse toestellen die daar stonden, waren ook gebruikt bij de oorlog tegen Iran.