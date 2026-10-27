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EBU vindt NPO-besluit over songfestival 'zeer jammer'

Samenleving
door anp
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GENÈVE (ANP) - De European Broadcasting Union (EBU) vindt het "zeer jammer" dat de NPO niet zal deelnemen aan het Eurovisie Songfestival volgend jaar. "We begrijpen het besluit en hebben respect voor de sterke gevoelens die daar in Nederland achter zitten", schrijft songfestivaldirecteur Martin Green dinsdag in een verklaring. De NPO maakte dinsdag bekend zich toch terug te trekken nadat er in de afgelopen weken kritiek ontstond bij de ledenomroepen en NPO-medewerkers.
"We erkennen dat er op dit moment zeer uiteenlopende en oprecht gevoelde meningen over het songfestival bestaan, zowel binnen landen als tussen landen. We wuiven geen van die opvattingen weg", schrijft Green. "Publieke omroepen zijn er om hun publiek te dienen, en het is terecht dat onze leden deze vragen zorgvuldig afwegen, in gesprek met hun eigen achterban."
"Tegelijkertijd vinden we dat het Eurovisie Songfestival ertoe doet in een verdeelde wereld", aldus Green. Volgens hem staat het muziekevenement voor verbondenheid.
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