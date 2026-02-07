Britse ex-premier beschuldigt 'bedrieger' Mandelson van verraad

LONDEN (ANP) - De voormalige Britse premier Gordon Brown vindt dat de ooit prominente Labour-politicus en ex-minister Peter Mandelson "het land heeft verraden". Naar verluidt zou Mandelson vertrouwelijke informatie van de regering hebben gelekt aan de Amerikaanse investeerder en zedendelinquent Jeffrey Epstein. Mandelson was onder Brown minister van Handel en had goede relaties met de inmiddels overleden Epstein, zowel op persoonlijk als zakelijk vlak. Dat blijkt uit onlangs door de VS geopenbaarde mailwisselingen.

Sky News meldt dat Brown zich door Mandelson bedrogen voelt en dat die het land in gevaar heeft gebracht. "Alle informatie die hij gaf, zoals documenten van adviseurs, was gevoelig voor de handel en daarom geheim. Groot-Brittannië was daardoor in gevaar, de munteenheid was in gevaar, en er had speculatieve handel kunnen ontstaan. Er is geen twijfel mogelijk dat op commercieel gebied enorme schade had kunnen worden aangericht, en misschien is die wel aangericht", aldus Brown.