Boegeroep bij beelden Amerikaanse vicepresident Vance in Milaan

Samenleving
door anp
vrijdag, 06 februari 2026 om 22:23
anp060226183 1
MILAAN (ANP) - Vicepresident JD Vance van de Verenigde Staten is bij de openingsceremonie van de Winterspelen in stadion San Siro in Milaan met boegeroep ontvangen. Bij de entree van de grote equipe uit de Verenigde Staten met vlaggendrager Erin Jackson, de olympisch schaatskampioene op de 500 meter, kwam hij in beeld. Daarop was boegeroep en gefluit te horen.
Vance is als gast aanwezig bij de openingsceremonie. De Amerikaanse president Donald Trump is niet in Milaan.
Er is in Italië veel kritiek en protest op de aanwezigheid van de Amerikaanse immigratiedienst ICE bij de Olympische Spelen. De immigratiedienst is volgens de Amerikaanse regering in Italië als onderdeel van de beveiliging van de Amerikaanse delegatie. Dat leidde tot onrust omdat ICE in eigen land hardhandig te werk gaat bij het arresteren van migranten en het onderdrukken van protesten. In de staat Minnesota zijn daarbij twee mensen gedood.
