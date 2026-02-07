Batterijbedrijf ACC schrapt plannen voor bouw Europese fabrieken

PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - Batterijenfabrikant Automotive Cells Company (ACC), waar autofabrikanten Stellantis en Mercedes-Benz een belang in hebben, schrapt de plannen voor de bouw van grote batterijfabrieken in Duitsland en Italië. Eerder werd de bouw al gepauzeerd, maar nu wordt een definitieve streep gezet door de plannen.

De fabrieken zouden eigenlijk komen in Kaiserslautern in het zuidwesten van Duitsland en in Termoli aan de oostkust van Italië. De Italiaanse vakbond UILM zei al geïnformeerd te zijn over het besluit van ACC, waar ook het Franse energiebedrijf TotalEnergies een belang in heeft. ACC had de bouwplannen in mei 2024 reeds gepauzeerd in verband met moeilijke marktomstandigheden en hoge kosten.

Stellantis, het moederbedrijf van merken als Peugeot, Fiat en Opel, kwam vrijdag met een waarschuwing voor een afschrijving van ruim 22 miljard euro die grotendeels te wijten is aan onrendabele investeringen in projecten voor elektrische auto's. Daarop kelderde het aandeel in Milaan een kwart in waarde.