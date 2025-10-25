ECONOMIE
Britse klopjacht op asielzoeker die per ongeluk werd vrijgelaten

Samenleving
door anp
zaterdag, 25 oktober 2025 om 12:20
LONDEN (ANP/AFP) - De Britse politie is bezig met een klopjacht om een veroordeelde Ethiopische asielzoeker te vinden die per ongeluk is vrijgelaten. De man werd veroordeeld na seksueel wangedrag tegen twee vrouwen. Een van de slachtoffers was een 14-jarig meisje. Dit leidde tot een golf van anti-immigratieprotesten, onder andere bij het hotel in Sepping waar de man en andere migranten verbleven.
De Ethiopiër zou vrijdag naar een detentiecentrum voor migranten worden gestuurd, van waaruit hij gedeporteerd zou worden. In plaats daarvan werd hij vrijgelaten. De Britse premier Keir Starmer zei "geschokt" te zijn door de "volstrekt onaanvaardbare" fout.
De man zou zich in Londen bevinden. De politie meldde zaterdag dat het onderzoek "in volle gang is om hem te lokaliseren en te arresteren".
Volgens The Telegraph was de asielzoeker ten onrechte aangemerkt als een gevangene die voorwaardelijk vrijgelaten moest worden, en kreeg hij een tegemoetkoming mee van ongeveer 85 euro.
