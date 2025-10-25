ECONOMIE
Trump draait milieuregel Biden voor smelterijen voorlopig terug

Economie
door anp
zaterdag, 25 oktober 2025 om 12:41
anp251025077 1
WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump gaat verder met het afbreken van duurzaamheidsbeleid uit het Biden-tijdperk. Een milieuregel rond de uitstoot van kopersmelterijen wordt voorlopig teruggedraaid.
In mei vorig jaar kwam toenmalig president Joe Biden met regelgeving die kopersmelterijen verplicht de uitstoot van vervuilende stoffen zoals lood, arseen, kwik, benzeen en dioxines te verminderen. Trumps proclamatie verleent echter een tweejarige vrijstelling van naleving van de aangescherpte federale luchtkwaliteitsnormen.
"Het opleggen van deze eisen aan zo'n beperkte en al onder druk staande binnenlandse industrie dreigt verdere sluitingen te versnellen", stelt het Witte Huis.
Trump heeft ook gezegd dat een eerdere tijdelijke stop op de aanleg van windmolenparken voor de kust van New Jersey permanent zal worden. Hij deed die uitspraak tijdens een campagnetelefoongesprek ter ondersteuning van Jack Ciattarelli, kandidaat voor het gouverneurschap van die staat.
