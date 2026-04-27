Britse koning Charles aangekomen in VS voor staatsbezoek

WASHINGTON (ANP) - De Britse koning Charles en koningin Camilla zijn maandag aangekomen in de VS voor een vierdaags staatsbezoek. Zij kwamen aan op de luchtmachtbasis in Maryland, waar zij werden opgewacht door een erewacht.

Op de eerste dag staat een ontmoeting met Donald en Melania Trump op het programma in het Witte Huis. Later zal Charles ook het Amerikaanse Congres toespreken.

Het is de eerste keer in twee decennia dat een Britse monarch een staatsbezoek aan de VS brengt. Het bezoek valt samen met de 250e verjaardag van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring, het document waarmee het land zich onafhankelijk van het Verenigd Koninkrijk verklaarde.

Trump heeft zich in het recente verleden zeer lovend over Charles uitgelaten en de Britse regering hoopt dat het bezoek de relatie tussen beide landen weer iets kan normaliseren. Trump was de afgelopen weken boos op diverse NAVO-partners, waaronder het VK, omdat zij de VS in de ogen van Trump niet voldoende steunden in de oorlog tegen Iran.