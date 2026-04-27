Trump wil immigratiedienst ICE hernoemen naar NICE

Samenleving
door Redactie
maandag, 27 april 2026 om 21:51
bijgewerkt om maandag, 27 april 2026 om 23:04
De Amerikaanse president Donald Trump wil de naam van de omstreden immigratiedienst ICE veranderen in NICE. Een conservatieve influencer opperde dat plan afgelopen maand en Trump heeft er nu zijn steun voor uitgesproken. "Geweldig idee!!! Doe het", schreef hij op Truth Social.
Het voorstel van de influencer Alyssa Marie was om het woord 'National' te plaatsen voor de huidige naam van de dienst: Immigration and Customs Enforcement. Het leek Marie een goed idee omdat de media dan moeten schrijven over 'NICE agents' (aardige agenten).
ICE is de laatste maanden veel in het nieuws geweest door het hardhandige optreden bij grootschalige operaties om migranten op te pakken en te deporteren. Bij protesten tegen de immigratiedienst werden twee demonstranten gedood.
Volgens nieuwssite The Hill moet het Congres wel eerst instemmen met een naamswijziging. Maar Trump heeft eerder het ministerie van Defensie hernoemd naar het ministerie van Oorlog, zonder goedkeuring van het Congres.
