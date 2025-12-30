Britse koninklijke onderscheiding voor voetbalcoach Wiegman

LONDEN (ANP) - Sarina Wiegman is door de Britse koning Charles benoemd tot Honorary Dame Commander of the Most Excellent Order of the British Empire (DBE) voor haar uitzonderlijke bijdrage aan het voetbal. De 56-jarige Nederlandse won als bondscoach van de Engelse voetbalsters afgelopen zomer het EK.

De onderscheiding van Wiegman wordt gegeven aan personen die niet de Britse nationaliteit hebben, maar wel een uitzonderlijke bijdrage hebben geleverd aan het Verenigd Koninkrijk. Zij kunnen wel worden geridderd, maar mogen de titel Sir of Dame niet voeren.

"Toen ik in Engeland aankwam, had ik nooit kunnen bedenken dat ik zoveel respect en warmte van de Engelsen zou krijgen. Ik ben de fans enorm dankbaar voor hun steun", liet Wiegman weten in een reactie. Ze feliciteerde vijf van haar spelers en de teamarts, die ook een koninklijke onderscheiding ontvingen.

Wiegman kreeg in september op het gala van de Gouden Bal de Johan Cruyff Trophy voor de beste coach ter wereld in het vrouwenvoetbal. Eerder deze maand ontving ze voor de vijfde keer de FIFA-prijs voor beste coach ter wereld in het vrouwenvoetbal en tijdens het Nederlandse Sportgala op sportcentrum Papendal werd ze uitgeroepen tot Coach van het Jaar.