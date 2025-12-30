Zelensky: zonder steun van de VS kunnen we de oorlog niet winnen

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat zijn land de oorlog tegen Rusland alleen kan winnen als de Verenigde Staten blijven helpen. Zonder die steun wordt het volgens hem erg moeilijk voor Oekraïne, zei Zelensky maandag in een interview met de Amerikaanse zender Fox News.

"Kunnen we winnen zonder Amerikaanse steun? Nee", zei Zelensky in het maandagavond uitgezonden interview. Ook liet hij weten dat hij de Russische president Vladimir Poetin totaal niet vertrouwt. "Poetin wil niet dat het goed gaat met Oekraïne", aldus de president.

Zelensky sprak zondag met de Amerikaanse president Donald Trump. Dat gesprek was volgens hem nuttig. Ondertussen gaat de oorlog onverminderd door. Zo heeft Poetin zijn leger maandag opgedragen de strijd op te voeren om de volledige controle te krijgen over de Oekraïense regio Zaporizja.