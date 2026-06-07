Britse krant: Trump overweegt aankoop Chagos-eilanden

WASHINGTON/LONDEN (ANP) - Het Witte Huis overweegt een plan om de Chagos-eilanden van Mauritius te kopen. Dat meldt de Britse krant The Telegraph. Een van de eilanden is Diego Garcia, waar een Brits-Amerikaanse militaire basis staat. Dankzij de strategische ligging van Diego Garcia ligt Iran binnen bereik van bijvoorbeeld langeafstandsbommenwerpers.

De Amerikanen zijn niet te spreken over het Britse idee om de eilanden over te dragen aan Mauritius, een bondgenoot van China en Iran, aldus The Telegraph. De Amerikaanse president noemde het plan onder meer een "teken van zwakte" en "enorme domheid".

Amerikaanse functionarissen zouden een voorstel hebben opgesteld om Groot-Brittannië te omzeilen en zelf een deal te sluiten voor de controle over Diego Garcia. Om de controle over de eilanden te verkrijgen, zou Washington eerst moeten toestaan ​​dat de Britse deal doorgaat, om vervolgens met Mauritius te onderhandelen. Er is nog niet gesproken over een prijs voor de eilandengroep, aldus de krant.