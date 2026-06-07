ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zverev na eerste grandslamzege: eindelijk een gelukkig einde

Sport
door anp
zondag, 07 juni 2026 om 20:46
anp070626131 1
PARIJS (ANP/AFP) - Alexander Zverev is opgelucht dat hij zich sinds zondag eindelijk winnaar van een grandslamtoernooi mag noemen. "We hebben nederlagen geleden, we zijn soms ook verliezers geweest op de belangrijkste momenten. Maar uiteindelijk zijn we nu grandslamkampioenen en dat is wat telt", sprak de Duitser na zijn zege op de Italiaan Flavio Cobolli in de finale van Roland Garros tot zijn begeleiders op de tribune.
Zverev verloor zijn drie vorige grandslamfinales en liet het ook tegen Cobolli weer spannend worden, toen hij naliet om de partij in de vierde set te beslissen. In de beslissende vijfde set trok hij de partij alsnog naar zich toe. "Deze baan is om zoveel redenen zo speciaal voor me. Nu is het eindelijk een gelukkig einde", zei Zverev verder.
Voor Cobolli was het zijn eerste grandslamfinale. "Het is niet makkelijk voor me om nu te praten", vertelde hij op de baan. Cobolli voegde er voor Zverev aan toe: "Ik ben blij voor je, maar ik ben ook verdrietig omdat ik er zo dichtbij was en dat voel ik. Nu je je droom hebt waargemaakt, laat mij de volgende keer winnen."
loading

POPULAIR NIEUWS

194171371_m

Nieuwe heffing op leaseauto's: €300 per maand extra voor je werkgever, ook bij hybride

101330824_m

Gestoken door een onbekend beestje? Eerst kijken, dan pas krabben

artikel_13641_afbeelding

De juridische valkuilen van ontslag tijdens ziekteverzuim

16Daily-PopeTrump-articleLarge

Amerikaanse bisschoppen verstoren 250-jarig jubileum met gebed voor migranten en slaven

205412244_m

Deze nog onbekende factor heeft veel invloed op je slaapkwaliteit: 3 tips voor verbetering

236862315_m

Waarom vinden zoveel mensen matcha ineens lekker?

Loading