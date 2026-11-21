KHASAB (ANP/DPA) - De Britse langeafstandszwemmer Lewis Pugh heeft ook de Straat van Hormuz uitgeprobeerd. Hij heeft volgens de Britse krant The Independent afgelopen week op drie dagen in de zeestraat gezwommen. Hij wil zijn afkeer van de oorlog en de daarmee gepaard gaande vervuiling van de zee benadrukken.

Pugh heeft van het milieuprogramma van de VN, UNEP, de titel beschermheer van de oceanen gekregen en zwemt vaker in wateren die volgens hem meer aandacht verdienen vanuit het oogpunt van milieuvervuiling. De Straat van Hormuz is vooral in de schijnwerpers door pogingen van de oorlogvoerende landen Iran en de VS om de zeestraat te controleren. Pugh zag al na een half uur zwemmen in de Straat een tanker getroffen worden door een projectiel.

Hij heeft circa 15 kilometer voor de kust van het Omaanse schiereiland Musandam gezwommen, onder meer rond de Kaap Hormuz. Die ligt ongeveer 50 kilometer van het Iraanse eiland Qeshm verwijderd en ruim 65 kilometer van de Iraanse kust bij Sirik.