PORTIMÃO (ANP) - Motorcoureur Marc Márquez is er zaterdag nog niet in geslaagd zijn achtste wereldtitel in de MotoGP veilig te stellen. De Spanjaard ging onderuit in de sprintrace van de Grote Prijs van Portugal. Hij moest 2 punten pakken op zijn landgenoot Jorge Martín, maar belandde door zijn val buiten de punten. Zondag kan hij de wereldtitel alsnog grijpen in de race op het circuit in de Algarve.

De zege in de sprintrace ging naar de Italiaan Marco Bezzecchi, voor de Spanjaarden Raúl Fernández en Alex Márquez.

Martín eindigde op de vijfde plaats en pakte daarmee 5 punten. Met nog twee races te gaan heeft Marc Márquez een voorsprong van 55 punten op Martín. Zondag is de zevenvoudig wereldkampioen met een plek bij de eerste negen hoe dan ook zeker van zijn achtste wereldtitel. Marc Márquez start dan vanaf plek 2, naast Bezzecchi.

Martín ging eerder in het seizoen aan de leiding in de MotoGP, maar door een polsbreuk vervlogen zijn kansen snel. Ondanks een snelle rentree zag hij Marc Márquez uitlopen in de WK-stand.