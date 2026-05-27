Britse media: brand bij Joodse winkel in Londen

LONDEN (ANP) - In de Londense wijk Golders Green is een grote brand uitgebroken. Volgens Britse media gaat het om een brand bij een supermarkt die koosjere levensmiddelen verkoopt. Het is nog niet duidelijk waardoor de brand is ontstaan, melden de autoriteiten. In de wijk werd de afgelopen tijd meerdere keren brand gesticht op locaties met een link met de Joodse gemeenschap.

De brandweer zegt dat de brand woedt in een winkel op de begane grond en in een opslagruimte. Er zouden zo'n honderd brandweerlieden zijn opgeroepen. Britse media tonen video's waarop dikke rookpluimen boven de wijk te zien zijn. Het verkeer wordt op verschillende plekken omgeleid vanwege de bluswerkzaamheden.