Publicatieverbod geëist van boek slachtoffer zedenzaak Apeldoorn

APELDOORN (ANP) - Drie slachtoffers van een grote zedenzaak in Apeldoorn eisen een publicatieverbod van een boek waarin hun zus vertelt over de mishandeling en het seksueel misbruik in het strenggelovige gezin. Vrijdagmiddag dient bij de rechtbank in Arnhem een kort geding, bevestigt advocaat Xander Sijmons.

Het gaat om het boek Het waren toch mijn ouders, van Annemieke Waaldijk en journalist Robert Vinkenborg. Uitgeverij De Kring brengt het boek op 4 juni uit.

Waaldijk en Vinkenborg tekenden haar levensverhaal op. Op haar vijftiende ontvluchtte zij het ouderlijk huis. Tien jaar later diende de strafzaak tegen haar ouders. Haar vader werd in december vorig jaar veroordeeld tot zestien jaar cel voor het ruim twintig jaar lang seksueel misbruiken en mishandelen van zijn vier dochters. De moeder kreeg tien maanden cel opgelegd voor het medeplegen van de mishandelingen. In hun zaken volgt nog een hoger beroep. Het stel had ook vier zoons die ze volgens het vonnis van de rechtbank evengoed mishandelden, maar zij hadden geen aangifte gedaan tegen hun ouders.

Namen geanonimiseerd

Advocaat Sijmons geeft "in het belang van mijn cliënten" geen commentaar op het kort geding, omdat ze geen publiciteit willen. Uitgever Marie-Anne van Wijnen zegt dat de zussen via hun advocaat inzage eisten in de volledige tekst van het boek en dat uit coulance een aantal passages zijn overlegd. "Maar teksten vooraf voorleggen waar zij niet in voorkomen, doen we niet, dat is een principieel punt", zegt de uitgever.

"Het boek is het verhaal van een van de slachtoffers in de zedenzaak. Zij heeft het recht dit te vertellen. Bovendien zijn alle namen geanonimiseerd, ook de naam van de schrijfster. Haar zussen komen minimaal voor in het boek", zegt Van Wijnen.

Balie persvrijheid

De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) staat de uitgever en de auteurs juridisch bij. Secretaris Thomas Bruning van de NVJ noemt het geëiste publicatieverbod een heftige maatregel, die indruist tegen artikel 7 van de Grondwet over persvrijheid. "Hier is een principieel punt aan de orde. De Grondwet is er niet voor niets", zegt Bruning. "Het betreft een journalistieke productie en het is een persoonlijk verhaal van een slachtoffer. Het is niet aan een ander om censuur te plegen."

De NVJ heeft voor deze kwesties de balie persvrijheid opgericht, om freelancers juridisch bij te staan als ze te maken krijgen met juridische druk. Bruning: "Hier is duidelijk sprake van juridische druk, om een journalistieke publicatie tegen te houden."