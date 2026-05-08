Britse minister: Starmer kan nog verder

LONDEN (ANP) - Een bondgenoot van de Britse premier Keir Starmer heeft benadrukt dat de verwachte verkiezingsnederlaag van zijn partij niet het einde van zijn premierschap hoeft te betekenen. "Hij kan het tij nog keren", zei minister van Defensie John Healey bij Times Radio.

Healey reageerde op de tussentijdse uitslagen van de lokale verkiezingen. Die voorspellen een zware nederlaag voor de Labourpartij van hemzelf en Starmer. Ook voor de traditionele rivaal van het linkse Labour, de Conservatieve Partij, ziet het er slecht uit. De rechts-populistische partij Reform UK stevent wel af op een overwinning en dat wordt gezien als een teken dat het tweepartijensysteem wankelt.

Een nederlaag van Labour kan gevolgen hebben voor de positie van Starmer. Britse premiers kunnen tussentijds worden vervangen door hun eigen partij, maar volgens Healey hoeft het zo ver niet te komen. "Het laatste wat mensen volgens mij willen zien, is de mogelijke chaos van een leiderschapsverkiezing", zei de minister.