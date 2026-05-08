ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Britse minister: Starmer kan nog verder

Samenleving
door anp
vrijdag, 08 mei 2026 om 9:36
anp080526087 1
LONDEN (ANP) - Een bondgenoot van de Britse premier Keir Starmer heeft benadrukt dat de verwachte verkiezingsnederlaag van zijn partij niet het einde van zijn premierschap hoeft te betekenen. "Hij kan het tij nog keren", zei minister van Defensie John Healey bij Times Radio.
Healey reageerde op de tussentijdse uitslagen van de lokale verkiezingen. Die voorspellen een zware nederlaag voor de Labourpartij van hemzelf en Starmer. Ook voor de traditionele rivaal van het linkse Labour, de Conservatieve Partij, ziet het er slecht uit. De rechts-populistische partij Reform UK stevent wel af op een overwinning en dat wordt gezien als een teken dat het tweepartijensysteem wankelt.
Een nederlaag van Labour kan gevolgen hebben voor de positie van Starmer. Britse premiers kunnen tussentijds worden vervangen door hun eigen partij, maar volgens Healey hoeft het zo ver niet te komen. "Het laatste wat mensen volgens mij willen zien, is de mogelijke chaos van een leiderschapsverkiezing", zei de minister.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-554733158

Ali B gaat klappen krijgen in de bajes

generated-image

Drie medische routines die voor ouderen vaak geen zin meer hebben

103179413_1777865559285616_r

Dreumes in coma na inademen taartdecoratie: “Het ging allemaal zo snel”

200336092_m

Rundvlees blijft absurd duur: dit is waarom de prijzen niet zakken

23512843_m

Geweldig met pensioen volgens de neurowetenschap

163962209_m

3 redenen waarom intelligente mensen vaak eeuwige twijfelaars zijn

Loading