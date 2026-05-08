Dodental explosie Chinese vuurwerkfabriek loopt op

door anp
vrijdag, 08 mei 2026 om 9:34
CHANGSHA (ANP/RTR) - Het dodental na een explosie in een vuurwerkfabriek in de Chinese provincie Hunan maandag is opgelopen naar 37. Het is de dodelijkste explosie in China sinds 2019. De reddingswerkzaamheden zijn volgens staatspersbureau Xinhua afgerond. Eén persoon wordt nog vermist, 51 mensen worden in het ziekenhuis behandeld.
De stad Liuyang staat bekend om zijn vuurwerkproductie. Het neemt 60 procent van de binnenlandse productie en ongeveer 70 procent van de export van vuurwerk voor zijn rekening. Andere vuurwerkfabrieken in de stad zijn stilgelegd, in afwachting van veiligheidsinspecties.
Een oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Er is een onderzoek gestart en de politie heeft acht mensen opgeroepen voor verhoor.
