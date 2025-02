Britse minister voor ontwikkelingshulp stapt op over bezuiniging

LONDEN (ANP) - De Britse minister voor Internationale Ontwikkeling, Anneliese Dodds, is opgestapt uit onvrede over de bijna halvering van het budget van het ministerie, melden Britse media. Premier Keir Starmer wil geld vrijmaken voor aanzienlijk meer defensie-uitgaven en bezuinigt op ontwikkelingshulp. Dodds begrijpt dat haar partijgenoot Starmer voor moeilijke keuzes staat en was voorbereid op bezuinigingen, maar niet zoveel. Starmer wil dat de regering in 2027 voor defensie een bedrag uitgeeft dat 2,5 procent van het bruto binnenlands product vertegenwoordigt.

Dodds vindt dat de defensie-uitgaven inderdaad omhoog moeten, maar dat de bijna halvering van haar budget te ver gaat. Dit zou China en Rusland in de kaart spelen die beide steeds actiever in de wereld worden, terwijl de Britse regering zich door deze bezuinigingen uit landen terugtrekt. Dodds wil dat Starmer het geld niet bij ministeries weghaalt, maar dat hij kijkt naar wat er mogelijk is met belastingen en leningen.